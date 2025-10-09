Image: Apple

Siriの次世代はVeritasなんてこともあるかも。

Apple（アップル）がAI競争で苦戦を強いられています。それはGoogle（グーグル）のGeminiや、OpenAI（オープンエーアイ）のChatGPTに対抗できる機能を、Apple Intelligenceが持っていないことに由来しています。

先日行なわれたAppleの発表会で、Siriの次世代バージョンが出ると予想されていましたが、発表は特になく、市場では期待外れの声も挙がっていました。

その名はVeritas

そんな遅れを取り戻すべく、Appleは「Veritas（バリタス）」というチャットボットを社内で利用し、Siriの新機能の開発、テスト、フィードバック収集に活用されていると、Bloomberg（ブルームバーグ）のマーク・ガーマン記者が報じています。

社内利用のみ

ガーマン氏によれば、VeritasはChatGPTやGeminiのような他のチャットボットアプリに似ていて、Veritasにプロンプトを入力して会話のやり取りを行ない、過去の会話に戻ってトピックを深掘りすることも可能ということなんです。

ですが、現時点ではこれを一般ユーザーに提供する計画はなく、Appleはこの社内チャットボットをあくまでも内部ツールとして利用する方針を続けており、外部公開はしないようです。

現在はApple Intelligenceを利用してiPhoneからChatGPTへのアクセスができることを考えると、さらに他社に追随するには、検索機能に関してもGoogleのGeminiに頼るというのが現実的な路線になりそうです。

ただ従業員用のツールといえど、Siriがチャットボットのようになる未来もありえそう。飲食店で賄い料理が本メニューに採用されるケースもありますから 。

Source: The Verge