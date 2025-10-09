バンダイは、『キミとアイドルプリキュア♪』より「キミとアイドルプリキュア♪キューティーフィギュア Special Set【プレミアムバンダイ限定】」(6,820円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

約10センチの彩色済みリアルフィギュアシリーズ「キミとアイドルプリキュア♪キューティーフィギュア」にプレミアムバンダイ限定 彩色仕様「キューティーフィギュア Special Set」が登場。

躍動感溢れるポージングで、クオリティにこだわったアイテムとなっており、子どものお人形遊びにも、大人ファンのコレクションアイテムとしても人気。直径約7センチの花型の台座に飾ることができる。











(C)ABC-A・東映アニメーション