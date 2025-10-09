『ONE PIECE』海賊たちの頂点──七人の皇帝！新旧四皇が壮大なビジュアルで登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ワンピース 造形王 ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-新旧四皇-」(38,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「ワンピース 造形王 ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-新旧四皇-」(38,500円)
『ONE PIECE』より、海賊たちの頂点──七人の皇帝、堂々集結。
赤髪のシャンクス、百獣のカイドウ、ビッグ・マム、“白ひげ”ニューゲート、“黒ひげ”ティーチ、麦わらのルフィ、千両道化のバギー。
どっしりと構えるは新旧四皇の面々！壮大なビジュアルで登場。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
