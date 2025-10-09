フリーアナウンサーの早坂まき子（44）が8日までにブログを更新。大阪・関西万博の混雑についてつづった。

早坂アナは「早坂が万博入りした日が公開期間ラスト10日ということもあって駆け込み万博が増えているから(自分たちも含めて)めちゃくちゃ混雑しているよ、というのは聞いていたし、想像はできました」と書き出し「パビリオン混んでいる→わかる 飲食店混んでいる→わかる トイレ混んでいる→わかる お土産店混んでいる→舐めてた、笑 ってことを現場で体験しましたよ」と会場の混雑を記した。

早坂アナは「まさかお土産店入るにも1時間以上並ぶとは思いませんでした!」と驚き「でもね、わかるの。万博会場内にはいるとミャクミャクが可愛く見えるしあれだけ並んだら大量にお土産買いたくもなる!!もうすぐ万博終わるしね?!」と納得する様子を見せた。

また「あとぬいぐるみのクジに『3時間待ち』はビビりましたが万博有識者曰く『実際には3時間もかからないわよー!』とのこと。ハズレのないミャクミャクぬいぐるみクジなら、そりゃー欲しくなるわよね」とつづった。