アメリカのトランプ大統領は日本時間9日朝、SNSに投稿し、イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第一段階に合意したと明らかにしました。

トランプ大統領は日本時間の9日朝、SNSに「イスラエルとハマスが和平案の第一段階に署名した」と投稿し、アメリカが提示した戦闘終結のための和平案についてイスラエルとハマスが第一段階で合意したと明らかにしました。

トランプ大統領は「双方が署名したことを誇りに思う。これはまもなく人質全員が解放され、イスラエルが軍を合意された線まで撤退させることを意味する」と述べています。

合意を受け、イスラエルのネタニヤフ首相は「人質全員を必ず帰す」とコメントを発表しました。

またハマスも声明を発表し、「ガザ地区での戦闘終結やイスラエル軍のガザ地区からの撤退、援助物資の搬入や捕虜の交換について合意に達した」と明らかにした上で、仲介役を務めたカタール、エジプト、トルコに感謝を述べ、「トランプ大統領の努力を称賛する」としています。

またイスラエルメディアはイスラエル当局の話として、「イスラエル軍はガザ地区の南部、ラファを除く大半の都市から撤退する」と述べているということです。

一方で今回の第一段階の合意にはハマスの武装解除や、今後のガザ地区の統治については触れられていません。

仲介役を務めたカタールの外務省報道官は、第一段階の全ての項目で合意に達したと明らかにし、「これによりイスラエル人の人質と、イスラエルに拘束されているパレスチナ人の解放、および支援物資の搬入が実現する。詳細は後日、発表される」としています。