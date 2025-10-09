終売前に急げーーーッッ！！【マクドナルド】集めたくなる可愛さ♡「ハッピーセット」に注目

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が登場中。思わずコンプリートしたくなるキュートなラインナップは、世代を問わず注目を集めそう。今回ご紹介する第1弾のおもちゃは2025年9月25日で一旦終了していますが、公式HPによると10月10日から始まる第3弾でも再登場するので、要チェックです！

立体デザインがかわいい「マイメロディ & クロミのマルチスタンド」

ペンやリップなど小物を立てて収納できる便利なマルチスタンド。立体的なマイメロディとクロミを眺めているだけでも癒されそうな可愛さです。サイズ感はコンパクトで、卓上に置いても場所を取らないのが嬉しいポイント。

小さくても存在感抜群！「マイメロディのヘアコーム & ケース」

こちらのケースにはマイメロディの顔があしらわれ、開けると中のコームにもマイメロディとクロミが描かれた仕様。これには@ftn_picsレポーターHaruさんも「文句なしの可愛さ！」と絶賛です。バッグに入れておけば、ちょっとした髪のお直し時にも気分が上がりそう。お子さんにあげても喜ばれるかも。

