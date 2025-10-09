明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、現実味を帯び始めた結婚にためらいを覚える
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」（第10回）が10月10日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）のお見合い相手となる銀二郎（寛一郎）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第10回あらすじ
両家の親同士も良好な雰囲気でトキと銀二郎（寛一郎）のお見合いはうまくいきそうな空気になる。このままいけば結婚は確実だが、急に現実味を帯びてきた結婚を前に、トキは銀二郎とのお見合いの話を進めることにためらいを覚える。
そんなトキに、銀二郎はある”特別な場所”へ行ってみたいと散歩に誘う…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
