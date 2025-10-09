◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

打率３割４厘で今季ナ・リーグ首位打者となったフィリーズのＴ・ターナー内野手が８日（日本時間９日）、地区シリーズ第３戦となる敵地・ドジャース戦の試合前会見に出席した。

フィリーズは本拠でまさかの２連敗を喫し、崖っぷちに追い込まれて敵地ドジャースタジアムに乗り込んだ。ターナーは「今日はもう一試合あって、過去２試合は置いておいて、正しい軌道に戻そうとしている。我々が窮地にいることはわかっている。状況も理解している。だが、それを楽しみにしている。やる準備ができているし、戦う準備も、楽しむ準備もできている」と闘志をみなぎらせた。

「勝ち負け以外は重要ではない。それは今も変わらない。最悪の日や調子が良くないときでも、どうやって戦い、価値を見いだし、プレーをするかを見つけなければならない。うちにはそういう選手がそろっていると思う。今日は勝つ方法を見つけなければない」と気を引き締めていた。