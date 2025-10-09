米大リーグのポストシーズンは８日（日本時間９日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第３戦が行われる。

ここまで２連勝のドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と本拠地ロサンゼルスで対戦。勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ね、１日のワイルドカードシリーズで勝ち投手になった山本由伸が先発登板する。フィリーズの先発は右腕のノラ。試合開始は日本時間午前１０時８分の予定。（デジタル編集部）

スタメンが発表され、ドジャースは、第２戦の三塁の守備で負傷したベテランのロハスがスタメンから外れ、マンシーが入った。捕手は第１、２戦で先発したロートベットに代わって、右手骨折から復帰したばかりのスミスが先発マスクをかぶる。

後のないフィリーズは、首位打者の１番ターナー、２番シュワーバーなど上位打線は不動だが、下位打線を大幅に変更。

スタメンは以下の通り

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番右翼Ｔ・エルナンデス、４番一塁フリーマン、５番捕手スミス、６番左翼Ｅ・エルナンデス、７番三塁マンシー、８番中堅パヘス、９番二塁エドマン

▽フィリーズ：１番遊撃ターナー、２番ＤＨシュワーバー、３番一塁ハーパー、４番三塁ボーム、５番中堅マーシュ、６番捕手リアルミュート、７番左翼ケプラー、８番右翼カステラノス、９番二塁ストット