フリーアナウンサーの森香澄（30）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。30歳誕生日の過ごし方を振り返った。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。誕生日の過ごし方について話題となり、「誕生日は一人で過ごしたいっていう人いる？」という問いかけに手を挙げた森。

誕生日に「結果一人になっちゃうっていうことが多くて…」と切り出すと、MCの上田晋也は「なんか悲しそうだな話が」と反応。森は続けて「先日、私30歳になったんですけど、30歳の誕生日の日が本当にオフになっちゃって…」と仕事が入らなかった。

そのため「これはまずいと思って…景色のいい所のカウンターでお寿司を食べるって予約して」と、急きょ予約して一人で食べに行った。寿司店では「コースだったので、板前さんが一人に一人ついてくれて」と付きっ切りだった。

さらに「お味を聞かれる。毎回」とし「その人が私って気づいてるかわからないんですけど…食リポを求められてるのかなって」と勘ぐった。これにより「プライドで“おいしいです！”しか言わなかった。ずっと」と感想は「おいしいです！」の1点張りでやり過ごした。

その結果「途中ぐらいに板前さんが気まずくなってきて。“奥に凄く景色のいい席があるんですけど、そちらに移動されますか?”って言われて…これ、もう私と話したくないんだなと思って。6人席に一人で移動して…渋谷の景色を見ながら一人で…」と悲しい誕生日を振り返った。