辻希美、“末っ子”次女誕生による三男の変化明かす「もうお兄さんになったかな」

10月7日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。今年8月に第5子となる次女が誕生したことによる、子供たちの変化を明かした。

【関連】辻希美、次女の生活環境に悩み「全然寝てくれなくなっちゃって」「迷ってる」

SNSに寄せられた質問に回答する企画の中で、“子供たちの変化は？”と聞かれた辻は、まず次男について、「思春期だけど、ゆめ（次女）に会いにリビングに来たり、リビングにいる時間が増えたりとか」と切り出し、「希空（長女）とせい（長男）に関しては、常に『ゆめは？』って言ったり」「本当希空に関しては、いる時抱っこしてくれたり、ミルクあげてくれたり、ゲップまでちゃんとさせてくれたりしてるし」と、常に次女を気にした様子を見せているとコメント。

また、三男については、「退院した日ってさ、みんなが赤ちゃんに寄っていっちゃうから、その時にちょっと一瞬、いじけちゃった感じがあって。それを見てたぁくん（夫・杉浦太陽）と私で“ちょっとこれはまずいな”って思って、一旦赤ちゃんをうちらは見て見ぬふりをして、幸空に全集中したんです」と振り返り、「そしたらその次の日からは、幸空もゆめに対して触ってくれたりとか『抱っこしたい』って言ってくれたりとかするようになって。だから、今は全然ないし、赤ちゃん返りをした感じもないですね」と明かした。

その上で、「やっぱり上3人は歳近かったから、おっぱいを吸うっていうのに興味があって、おっぱい吸わせてみたりとか、甘えが激しくなったりとかって結構あったんだけど。今回幸空に関しては、赤ちゃん返りというよりはもうお兄さんになったかなっていう感じがある」「1人でできるようになったこととかもあるし、幸空に関しては赤ちゃん返りっていうのは今のところはないですね」と語っていた。