

ジョージアの子供たち。本記事では、1泊2000円台「東ヨーロッパ貧乏旅」の正直な感想をお届け（筆者撮影）

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第11回の後編は「ジョージア貧乏旅行」

1泊2000円台って大丈夫？ 海外ホテル選びのポイント

「最終バスは1時間前に出てしまった。だから俺のタクシーに乗っていけ」

21時過ぎに到着したジョージアのトビリシ国際空港で、私はタクシーの客引きにあった。近くにいた空港職員らしき女性も「この時間はタクシーしか市内への移動方法はないわ」と同調していたが⋯⋯グッドタイミングで1台のバスが到着。私が「まだバスあるじゃん」と指をさすと、2人とも「ソーリー」と笑っていた。



空港〜市内を結ぶバスは23時頃まで運行。移動時間は約40分。料金は100円程度（筆者撮影）

ジョージアは旧ソ連の構成国で「最もアジアに近いヨーロッパ」として有名だが、先進国で占められているユーロ圏と異なり、実は途上国。人口は約370万人。北海道よりやや小さい国土は、トルコやロシアといった国々と面している。通貨はラリ。公用語はジョージア語。

途上国でよくある“ボッタクリ”に気を付けなくてはと身構えながら、私は日本の地方空港サイズのトビリシ国際空港前から、市内行きのバスに乗り込んだ。

宿泊先のゲストハウスは「ブッキングドットコム」で予約した。6泊の宿泊料は1万6009円（1泊平均2668円）。2階建ての一軒家で、案内された部屋は2階のシングルルーム。部屋にはトイレとシャワーが付いており、連泊者は洗濯乾燥機が無料で利用できる。立地はジョージアの首都トビリシの中心駅から徒歩10分。口コミは9.4／10の高評価で、日本人利用者からの評価も高い。

海外ホテルを検索する際に参考になる口コミは、質の高いサービスに慣れ切っている日本人は総じて、やや辛口のコメントを書き込んでいる、ような傾向を筆者は感じている。けれどこれは裏を返すと、日本人の高評価レビューで溢れているホテルは「アタリ」の可能性が高いということ……。

実際、今回の宿泊先は大当たりだった。ゲストハウスの女性オーナーは、日本人顔負けのホスピタリティ。洗濯物を丁寧に畳んで部屋に置いてくれたり、気さくに話しかけてくれたり、やはり口コミは裏切らないと感じた。



筆者が宿泊した部屋。アメニティーはなかったので、現地のスーパーで300円のシャンプーを購入。ボディソープ兼用として使用した（筆者撮影）

魔女宅っぽい絶景にテンション爆上がり

市内の移動は、地下鉄やバスなどで利用できる「1日乗り放題チケット」を購入しておくと便利だ。料金は約250円。空港や駅前の自販機で販売している。私はこれを使って市内観光に繰り出した。そこには「旧ソ連ってこういう感じなのね」と納得されられる光景が広がっていた。具体的には、地下鉄のホームに共産主義っぽい雰囲気が漂っていた。街並みもどことなく質素で、舗装されていない道路も多い。

フランスやイギリスなどの国々とは全然空気感が違っていた。もしも「同じヨーロッパだから似た雰囲気だろう」と勘違いしてジョージアに渡航した場合、ちょっとビックリするかもしれない。



鉄骨が傾いた家を支えている？（筆者撮影）



地下鉄のホーム（筆者撮影）

その一方で、街自体は非常にコンパクト。1日あれば市内観光が可能だ。大聖堂や温泉街など、主要な観光名所を1日で制覇した私は、翌日に郊外の街「ムツヘタ」に出かけることにした。100円ほどの料金を支払い、マルシュートカと呼ばれる乗り合いミニバスの乗って、市内から約30分で目的地に到着。バスを降りると、「おおー、なんか中世の街並みっぽいぞ！」とテンションが上がる光景が広がっていた。

市街を一望できる高台の修道院はタクシーで向かった。値段はドライバーとの交渉制で、私は往復1250円でドライバーと握手。移動は片道10〜15分ほどで、観光中はドライバーが車で（追加料金なしで）待っていてくれる。見晴らしのいい高台からは、まるで空を飛んでいるような感覚を味わった。ジブリ映画『魔女の宅急便』に出てくる“キキ”の気持ちを完全に理解した私は、この観光スポットを全力で日本人にオススメしたい。



高台にある修道院からの景色（筆者撮影）



ムツヘタ市街はこんな感じ（筆者撮影）

8万円あればジョージア旅を満喫できる！

ジョージアは物価の安さもピカイチだ。具体的には、ペットボトル入りの水は500mlで40円。瓶ビール180円。パン屋さんのハンバーガー150円。コーヒーショップのエスプレッソ170円……。レストランでの食事代もノープロブレム。日本のガストで食事する予算があれば、清潔感抜群のレストランで楽しく食事できる。

ちなみにトビリシ市内にあるジョージア料理（グルジア料理）のお店「Mafshalia」はコスパ最強で、サイゼリア感覚で食事できる。ジョージア名物「ハチャプリ（チーズと卵が入った伝統パン）」は絶品で、500円なのにボリュームたっぷり。ほかにも、牛肉の塊がゴロゴロ入ったスープは400円。ジョッキビール250円。名産のワインもデカンタ入りで350円……。

安くておいしかったこともあり、私は滞在中、同店を計5回利用した（このとき日本人観光客を3組目撃した）。店員さんから「あなた毎日来てるわね」と笑われながら、一緒に写真を撮るなど、楽しい時間を過ごした。が、店員さんと顔見知りになるまでは、海外あるあるの塩対応接客だったので、同店を訪れる際は織り込んでおいてほしい。



2品＋飲み物で1100円。安っす（筆者撮影）



レストラン前の光景。この大通りはヨーロッパ感があり、おいしそうな飲食店も多かった（筆者撮影）

ここまでの旅を終えて私は、ジョージア観光は2泊3日（トランジットを含めると3泊5日）で十分に楽しめると感じた。ジョージアにはコーカサス山脈（日帰りツアーは5000円くらい）など、魅力的な観光スポットがたくさんあるうえで、もし仮に私が2泊3日（3泊5日）の日程で旅行していた場合……。

・往復航空券 5万4581円

・2泊分の宿代（1泊2668円） 5336円

・移動費 約2000円

・食費 約5000円

・お土産代 約3000円

・有料トイレの使用料 200円

・中国乗り継ぎ観光費用 約1万円

合計：8万117円

トータル約8万円の渡航費用で収まっていた計算になる。もしも私と同じように「10万円以下の海外旅行」に魅力を感じている方がいれば、ぜひ参考にしてほしい。

＊筆者が渡航したのは2025年5月。物価や為替レートは日々変動するので、この点はご了承いただきたい。

夜行列車で隣国アルメニアへ

今回私はジョージアに6泊予定だった。1日目は寝るだけ。2日目は市内観光。3日目は魔女の宅急便……。正直に言おう。4日目の朝、「今日から3日間、何をして過ごせばいいんだろう？」といった手持ち無沙汰に襲われた。

私はゲストハウスでライターの仕事を始めた。これまでも何度か異国で仕事をしてきたが、「ちょっと疲れたな」と感じたタイミングで一歩外に出れば、そこから海外旅行が始まる。気分転換には最適で、仕事は恐ろしいほどはかどるのだけど……。「3日間これで過ごすのは何かが違うのでは？」と自問自答した結果、私は中央駅で「夜行列車」のチケットを6800円で購入。隣国アルメニア（エレバン）へ旅立つことにした。

ゲストハウスの女性オーナーに「今日から2泊3日でアルメニアに行くから、部屋には戻らないけど心配しないでね」と伝えた後、ちょっと風邪気味で倦怠感があるなと思いながら、バッグ一つの身軽なスタイルでゲストハウスを出発。駅前のスーパーマーケットでビールとお菓子を購入し、旅の準備を整えた。



夜行列車の2等席はこんな感じ（筆者撮影）

20時20分発、翌朝6時55分着の夜行列車は、定刻通り出発した。私は2等席の4人部屋で、上段のベッドだった。チェコからきた21歳の男性と同室で、キットカットの抹茶味をプレゼントしたところ、「僕の友達は日本語を勉強してるんだ。このチョコは彼に渡そうかな」と喜んでいたので、小袋に入った日本の緑茶を2つ渡した。大喜びしてくれた彼は、お礼に瓶ビールを手渡してくれた。

体調不良の状態でビールを2本飲んだのがいけなかったのだろうか。アルメニアではガッツリ風邪を引いてしまい、到着日は1泊4000円のホテルでそのほとんどの時間を過ごした。翌日はやや体調が回復したので、無理のない範囲で市内観光を楽しんだが……。

アルメニアからジョージアへの帰り道、夜行列車ではなく飛行機（1万2000円）での移動を選択したのが裏目に出た。この飛行機では事前にWEBチェックインをしなければならず、空港カウンターで手続きした場合、追加料金が発生する。私はこれを知らず、空港カウンターで6000円を徴収された。弱り目に祟り目とは、まさにこのことを言うのだろう。前編の移動編でも中国南方航空の無料トランジットホテルを知らず3700円支払ってしまったように、知っているか知らないかで旅はお得度がグンと変わる。情報収集の大切さを痛感した。



アルメニアの観光名所「Cascade Complex」（筆者撮影）

トラブルも旅の醍醐味？ 命の危険を感じた「あの動物」との触れ合い

急遽企画した2泊3日（内、1泊が夜行列車）のアルメニア旅行。移動費や食事代など、旅費の総額は3万7000円ほど。体調不良は残念だったが、ジョージアとはまた違った雰囲気が楽しめたこともあり、個人的には大満足の小旅行となった。

最後に余談だが、ジョージアから夜行列車でアルメニアに移動した際、出国手続きのため、一度列車を降りる必要があった。このとき、私は野犬に顔（唇のあたり）をペロペロと舐められた。

ジョージアは狂犬病リスク国で、2022年と2024年には死者が報告されている。ちなみに狂犬病の発症後の死亡率はほぼ100%だ。

この事実をアルメニアを旅立つときに知った私は、狂犬病ワクチンを打つため、大慌てでジョージアの病院を目指したのだった⋯⋯。



夜行列車と野犬（筆者撮影）

佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター