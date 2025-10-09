非常に強い台風第２２号は、八丈島の東南東約８０キロを

１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。

【写真を見る】【台風情報】台風22号は非常に強い勢力で伊豆諸島直撃 線状降水帯による非常に激しい雨…土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まる 気象庁発表

非常に強い台風第２２号は、９日８時には

八丈島の東南東約８０キロの

北緯３２度５５分、東経１４０度３５分にあって、

１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートルで

中心から半径１６５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心から半径３９０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





■伊豆諸島の天候は

８時３７分発表。伊豆諸島南部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。