プロボクシング元世界2階級制覇王者の故アルトゥーロ・ガッティ氏（享年37＝カナダ）の息子で、プロボクサーを目指していたアルトゥーロ・ガッティ・ジュニア選手が亡くなったことが分かった。17歳だった。カナダのモントリオールで指導するトレーナーのモー・ラティフ氏が8日、SNSで広まり始めたガッティ・ジュニア選手死去の噂について、「残念ながら噂でも冗談もありません。アルトゥーロはもういないのです。連絡を控えていただけるとありがたいです」とインスタグラムで認めた。

米リング誌によると、ガッティ・ジュニア選手は母アマンダ・ロドリゲスさんと暮らしていたメキシコで遺体となって発見された。死因に関する詳細は不明だという。WBA（世界ボクシング協会）はXで死去を伝え、「彼の旅は始まったばかりでしたが、その魂は永遠に生き続けます――星々の間で伝説の父と再会したのです」と悼んだ。

父ガッティ氏は「The Thunder（稲妻）」の異名を持つ激闘型のファイターとして1990年代後半から2000年代にかけて活躍。IBFスーパーフェザー級とWBCスーパーライト級で2階級制覇を達成し、両者が血まみれで殴り合ったミッキー・ウォードとのノンタイトル3連戦（2002〜03年）は死闘として語り草となっている。

06年にマイナー団体IBAのウエルター級王座を獲得し、07年に引退。戦績は40勝（31KO）9敗だった。09年7月に旅行先のブラジルのホテルの部屋で遺体となって発見され、37歳の生涯を終えた。当時、ガッティ・ジュニア選手は生後10カ月だった。死去については当初、アマンダさんの関与が疑われ、のちにブラジル当局は自殺と認定。これに遺族が異議を申し立て、埋葬された遺体が再び検死解剖される騒ぎとなった。13年に国際ボクシング殿堂入りした。