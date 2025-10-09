国家が軍事戦略を練る上では、地政学の観点が欠かせない。第二次世界大戦を振り返ってみると、同じ島国であるイギリスと日本では、その戦略が大きく異なっていた。うまく立ち回ったイギリスと比較すると、日本の動きは正しかったのだろうか？地政学の視点で、20世紀の日本の軍事戦略を検証する。※本稿は、北野幸伯『［新版］日本の地政学』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。いっても、ロシアは「軍事力世界2位」と呼ばれた国なのですから。

「島国」という立地の強みを

巧みに生かしたイギリス

水の制止力（編集部注／海や広大な水域には、敵国の侵略を困難にさせる防衛力があるという考え）に守られている島国には、短所もあります。

「島国は、攻撃されにくい」という長所がある一方、同時に「大陸を攻撃しにくい」という短所がある。

そのことを知っていたイギリスは、最もパワーが強かったときでも「欧州全土を征服しよう」といった野望は持ちませんでした。

イギリスは軍事力、技術力で圧倒的に差がある欧州以外の国々を攻め、どんどん植民地にしていった。しかし、すぐ近くにある欧州を支配しようとは考えなかったのです。

では、イギリスは、欧州に対してどのような政策をとったのでしょうか？「オフショアバランサー」として行動したのです。

「オフショア」とは「沖合」という意味です。イギリスは、大陸から離れた沖合から、欧州のバランス・オブ・パワーをコントロールしたのです。

欧州に強すぎる国が出そうになると、イギリスは、その他の国々を支援して、強い国と対峙させ、バランスを回復させてきました。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）