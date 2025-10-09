８日、ホワイトハウスでルビオ国務長官から耳打ちされるトランプ大統領/Jim Watson/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は８日、イスラエルとイスラム組織ハマスが人質全員の速やかな解放を可能にする和平枠組みの第１段階で合意したと明らかにした。

トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルで「イスラエルとハマスが共に和平案の第１段階に署名したと発表できるのを大変誇りに思う」と投稿。「これは人質全員が間もなく解放され、イスラエルが合意されたラインまで軍を撤退させることを意味する。強固で永続的な、平和への第一歩になる」と述べた。その上でイスラエルとハマスの協議の仲介に協力したカタール、エジプト、トルコへの感謝を表明した。

イスラエルのネタニヤフ首相はトランプ氏の投稿の直後、「神の協力により、全ての人質を帰国させる」と述べた。

トランプ氏は上記のメッセージの中で、二つの主要課題に触れている。具体的には人質の解放とイスラエルによるガザ地区の一部からの撤退だ。交渉担当者らは今週、エジプトでこれらの課題の決着に取り組んできた。

しかしハマスの武装解除やガザ地区の将来の統治など、解決が求められる他の難題についてトランプ氏からの言及はない。

トランプ氏は投稿の中で、これらの問題は交渉の次の段階に持ち越されることを示唆しているとみられる。