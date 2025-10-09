眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第9話が9日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、トキ（眄个△り）のお見合いは、司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のせいで、破談になってしまう。仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。果たしてトキは嫁入りを受け入れるのか？ トキは家族みんなで幸せになってはじめて幸せだといい、嫁入りを断る。

そして、トキに二度目のお見合いのチャンスが訪れる。そこで、鳥取藩の元士族の長男・山根銀二郎（寛一郎）と出会う。

博多華丸はトキの2度目の見合いに「決まったね」、鈴木奈穂子アナウンサーも「もう、これは」、大吉も「運命の出会い」と意見が一致。華丸は「オープニング撮り直しですね」と笑わせた。あさイチのゲストで、チヨを演じる倉沢杏菜が生出演。トキが傳とタエに嫁入りを断るシーンを「スタジオで見学させていただいてたんですけど、眄个気鵑里芝居に涙が出てしまいました。いいシーンでした」と振り返った。

また、大吉は「ざんぎり頭は笑ってしまいました。かわいいワンちゃんのようでした」と“落ち武者”姿に注目した。

「ばけばけ」は朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。