２０２６年北中米Ｗ杯アジア予選プレーオフＢ組第１戦（８日＝日本時間９日、サウジアラビア・ジッダ）でサウジアラビアはインドネシアに３―２で競り勝ち、本大会出場に王手をかけた。

予選プレーオフは最終予選で各組３、４位となった６チームが２組に分かれて３チーム総当たりで対戦。１位が出場権を獲得し、２位チーム同士が大陸間プレーオフ出場をかけて激突する。その初戦でサウジアラビアは初出場を狙うインドネシアに先制を許すも逆転勝ちし、次戦（１４日＝同１５日）のイラク戦に勝てば、７度目の出場権を獲得する。

アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の公式サイトは「エルベ・ルナール監督率いるサウジアラビアは勝利への道を歩み始めた」と伝えた。敗れたインドネシアは次戦（１１日＝同１２日）でイラクと対戦する。インドネシアメディア「ＬＩＰＵＴＡＮ６」は「道は険しいがまだ扉は開かれている」と報じた。

予選プレーオフＡ組第１戦（カタール・アルラーヤン）、アジア王者カタールはオマーンに０―０と引き分けた。オマーンは１１日（同１２日）にＵＡＥ、カタールは１４日（同１５日）にＵＡＥと激突する。