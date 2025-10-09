ジャレッド・レト版『モービウス』（2022）は不遇な作品となったが、この吸血鬼役に改めて挑みたいと望むマーベル俳優がいる。『アントマン』シリーズのデヴィッド・ダストマルチャンだ。

ダストマルチャンは『アントマン』（2015）『アントマン＆ワスプ』でおとぼけトリオの一角カート役を演じ、『アントマン&ワスプ:クアントマニア』では量子世界の別キャラクター、ヴェブを演じた、1シリーズで二役を兼任する稀有なキャストだ。

そんなダストマルチャンは米にて、もしもMCUで“3役目”を演じるのならという問いに、モービウスと回答。モービウスはスパイダーマンの宿敵の一人で、吸血鬼としての能力を有するダークヒーローだ。

「ずっと、モービウス・ザ・リヴィング・ヴァンパイア役に挑戦したいと思っていたんです。マイケル・モービウス博士役を演じられたら嬉しい」と、同キャラクターに憧れがあったと語るダストマルチャン。「MCUには素晴らしいキャラクターが本当にいっぱいいるから。僕はずっと、ホラーとか、ちょっと変わったキャラクターが大好きだから」と偏愛を語り、「ウエスト・コースト・アベンジャーズの誰かを演じるのも楽しそうだな」とも加えた。

映画『モービウス』はソニーによる独自の『スパイダーマン』ユニバースの一部であるが、今後の取り扱いは闇に包まれている。もしも将来的に仕切り直しとなり、新たなモービウスが映像化されるのなら……？『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』のポルカドットマン、『DUNE/デューン 砂の惑星』のパイター・デ・ヴリース、そして『悪魔と夜ふかし』など、確かに風変わりなキャラクターが似合うダストマルチャンならぴったりだろう。

なおダストマルチャンは現在、実写版『ストリートファイター』の撮影中だ。演じるのはシャドルー総帥のラスボス、ベガ。大スクリーンで、サイコクラッシャーをお見舞いだ。

