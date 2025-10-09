ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【道路情報】台風22号 高波影響による東名高速下り｢富士IC～清… 【道路情報】台風22号 高波影響による東名高速下り｢富士IC～清水JCT｣間の通行止めは解除（9日午前8時） 【道路情報】台風22号 高波影響による東名高速下り｢富士IC～清水JCT｣間の通行止めは解除（9日午前8時） 2025年10月9日 8時45分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 台風22号に伴う高波の影響による東名高速下り｢富士IC～清水JCT｣間の通行止めは9日午前8時で解除されました（中日本高速道路） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【台風22号影響】高波のため静岡県内の東名高速一部区間で9日早朝にかけ通行止めの可能性（ネクスコ中日本発表） 【田久保市長続投は】候補者アンケートで25人が不信任案｢賛成｣回答 二度目の不信任案は可決の公算大に(静岡・伊東市) 【台風15号】竜巻被害での自衛隊派遣要請巡るやりとり｢県職員間で共有されず｣県議会常任委で県が見解明かす(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 静岡, 徳島, 工場, 思いやり, 床暖房, 上田, グループウェア, 訪問介護, リペア工事