お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が聞かれて嫌な言葉を明かされ、語気を強めて言い返す場面があった。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。「こういう人が逃げたくなる、苦手なんですよねっていう人いる？」という質問で、川村が「ご飯に行った時に“明日、仕事？”って聞いてくる人が凄く苦手です」と明かした。

スタジオから「なんで？」という声があがると、「何を探ってるんだろう？私が忙しいか、暇かを確認してるのだろうか?とかいろいろ…」と疑ってしまうと伝えた。

これに、プライベートで川村とも親交のある大久保は「多分、仕事が遅ければ今日ゆっくり時間楽しめるねっていう意味よ。私が聞く時は」とした。また「（仕事の時間が）早かったら早く切り上げようかっていう…」と聞く意味を明かし「親切心で言ってんだよ！」と語気を強めて言い放ち、川村は「すいません！」と思わず飛び上がり、2人のやり取りにスタジオは爆笑に包まれた。