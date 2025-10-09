Maison Kitsuné♡バッグEDIEにクロコ型押し新色登場

Maison Kitsunéのアイコンバッグ「EDIE」に、2025年秋冬の新デザインが登場♡ 今回はクロコ型押しレザーを採用し、ほどよい艶と高級感が魅力です。ブラックとバーガンディの2色展開で、ストラップ調節によりショルダー・ハンド・クラッチと3WAYで使用可能。収納力も抜群で、カードスロット付きの3コンパートメント構造が嬉しいポイントです♪

クロコ型押しで高級感アップ

2025年秋冬のEDIE BAGは、クロコ型押しレザーでほどよい艶をプラス。価格はEDIE BAG 各色88,000円、EDIE LARGE BAG（BROWN）は99,000円です。

ブランドを象徴する「PROFILE FOX」のバックルが遊び心を添え、上品さと個性を兼ね備えたバッグに仕上がっています。シーンを選ばず活躍する逸品です。

新作アクセサリーも見逃せない

レザーベルト

EDIEシリーズに合わせ、PROFILE FOXをあしらったレザーベルトやスモールレザーグッズ、キーリングも登場。

ゴールドのFOXがスタイルにさりげないアクセントを加えます。レザーベルトは29,700円と手に取りやすく、バッグと合わせてコーディネートするとより華やかに。

直営店および公式オンラインストアで販売中です♡

Maison Kitsunéバッグで秋冬コーデを格上げ♪



Maison KitsunéのEDIE BAGは、クロコ型押しレザーで88,000円（税込）～、EDIE LARGE BAGは99,000円（税込）で、ショルダー・ハンド・クラッチの3WAY仕様。

PROFILE FOXのバックルや新作アクセサリーを組み合わせれば、上品さと遊び心を兼ね備えた秋冬コーデが完成します♡ 公式オンラインストアや直営店でチェックしてみてください。