Mrs. GREEN APPLE、ライブフィルム＆ドキュメンタリー映画の本予告を一挙解禁
大森元貴（Vo/Gt）を中心に、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）で構成されるスリーピースバンド・Mrs. GREEN APPLE。デビュー10周年を迎えた今年、彼らが7月26日・27日に山下ふ頭・特設会場で開催した「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」は、ミセス史上最大規模のライブとして約10万人を動員。2日目はWOWOW生中継や計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館でのライブビューイングなどを通じ、総勢35万人以上を熱狂させた。
【動画】ライブフィルム＆ドキュメンタリー映画の本予告（2本）
その“伝説”のステージをIMAX上映で再び体感できるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』、そして彼らの現在地と未来を追ったドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE（ジ） ORIGIN（オリジン）〜』が、11月28日より2作同時公開される。
“2作同時公開”かつ“IMAX上映”は、日本人アーティストとして史上初の快挙。音楽史と映画史に新たな1ページを刻む、特別なプロジェクトだ。このたび、2作品の本予告映像が解禁となった。
■『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』
映像は、観客が見守るなか、大森が本作の映画化をサプライズ発表したシーンから幕を開ける。そして、圧巻のオープニングを飾った「コロンブス」、会場との一体感を生み出す「ライラック」、魂を揺さぶる「天国」、Mrs. GREEN APPLEにとって“始まりの歌”である「StaRt」と続き、圧倒的なステージパフォーマンスとともに会場の熱狂を切り取った感動の瞬間が凝縮されている。
最高水準の映像と音響に加え、「全席、最前列。」の臨場感を強烈に焼き付ける本予告は、劇場が“あの日”のライブステージへと変貌する奇跡の体験を予感させ、映画公開への期待を最高潮に高める仕上がりとなっている。
■『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTALY FILM 〜THE ORIGIN〜』
Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画では、主題歌「Variety」の制作からライブ披露までの約300日に密着。若井が「強みも弱みも全然違うからこそ、綺麗なバランスが成り立っている」と3人の関係性について語り、藤澤が「自分がどれだけ貢献できるか」と語る一方で、大森は「何万人の前でライブをしていても孤独なんですよ。“分かる”なんて言ってほしくない。分かんないじゃん」と、トップアーティストとしての苦悩を吐露する。
これまで明かされることのなかった大森の楽曲制作の現場、厳しい意見を真っすぐに伝える大森に、若井と藤澤が演奏で応えるレコーディング、剥き出しの感情をぶつけ合うい、絆が強く結ばれていく過程を、豊島圭介監督がフィルムに刻み込む。まさに“誰も見たことのないMrs. GREEN APPLE”の姿に期待が高まる映像となっている。
■公開記念舞台あいさつの実施が決定
公開から2日目の11月29日に、「MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING」の開催が決定。メンバーが登壇する舞台あいさつ付き上映を全国の映画館でライブビューイング生中継。ファンクラブ会員向けの最速先行受付も開始されている。
音楽活動にとどまらず、演技やMCなど多岐に渡る活躍でエンタメシーンを盛り上げ続けるMrs. GREEN APPLE。“ライブ”と“ドキュメンタリー”、二つの視点から“2025 年の Mrs. GREEN APPLE”を描くこのプロジェクトは、まさに“未体験の映画体験”。その全貌に注目が集まる。
