東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.69　高値153.00　安値151.74

154.47　ハイブレイク
153.74　抵抗2
153.21　抵抗1
152.48　ピボット
151.95　支持1
151.22　支持2
150.69　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1628　高値1.1661　安値1.1599

1.1722　ハイブレイク
1.1691　抵抗2
1.1660　抵抗1
1.1629　ピボット
1.1598　支持1
1.1567　支持2
1.1536　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3404　高値1.3438　安値1.3371

1.3505　ハイブレイク
1.3471　抵抗2
1.3438　抵抗1
1.3404　ピボット
1.3371　支持1
1.3337　支持2
1.3304　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8019　高値0.8029　安値0.7977

0.8092　ハイブレイク
0.8060　抵抗2
0.8040　抵抗1
0.8008　ピボット
0.7988　支持1
0.7956　支持2
0.7936　ローブレイク