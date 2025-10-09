東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.69 高値153.00 安値151.74
154.47 ハイブレイク
153.74 抵抗2
153.21 抵抗1
152.48 ピボット
151.95 支持1
151.22 支持2
150.69 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1628 高値1.1661 安値1.1599
1.1722 ハイブレイク
1.1691 抵抗2
1.1660 抵抗1
1.1629 ピボット
1.1598 支持1
1.1567 支持2
1.1536 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3404 高値1.3438 安値1.3371
1.3505 ハイブレイク
1.3471 抵抗2
1.3438 抵抗1
1.3404 ピボット
1.3371 支持1
1.3337 支持2
1.3304 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8019 高値0.8029 安値0.7977
0.8092 ハイブレイク
0.8060 抵抗2
0.8040 抵抗1
0.8008 ピボット
0.7988 支持1
0.7956 支持2
0.7936 ローブレイク
