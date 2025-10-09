東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6586 高値0.6589 安値0.6557
0.6630 ハイブレイク
0.6609 抵抗2
0.6598 抵抗1
0.6577 ピボット
0.6566 支持1
0.6545 支持2
0.6534 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5788 高値0.5802 安値0.5737
0.5879 ハイブレイク
0.5841 抵抗2
0.5814 抵抗1
0.5776 ピボット
0.5749 支持1
0.5711 支持2
0.5684 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3951 高値1.3971 安値1.3932
1.4010 ハイブレイク
1.3990 抵抗2
1.3971 抵抗1
1.3951 ピボット
1.3932 支持1
1.3912 支持2
1.3893 ローブレイク
