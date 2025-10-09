東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6586　高値0.6589　安値0.6557

0.6630　ハイブレイク
0.6609　抵抗2
0.6598　抵抗1
0.6577　ピボット
0.6566　支持1
0.6545　支持2
0.6534　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5788　高値0.5802　安値0.5737

0.5879　ハイブレイク
0.5841　抵抗2
0.5814　抵抗1
0.5776　ピボット
0.5749　支持1
0.5711　支持2
0.5684　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3951　高値1.3971　安値1.3932

1.4010　ハイブレイク
1.3990　抵抗2
1.3971　抵抗1
1.3951　ピボット
1.3932　支持1
1.3912　支持2
1.3893　ローブレイク