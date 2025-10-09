22年ぶり8強目指すU-20日本代表のフランス戦スタメン発表! GL初戦メンバーから1人変更、小倉幸成を起用
U-20日本代表は現地時間8日、チリ開催のU-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でU-20フランス代表と対戦する。8日午後8時(日本時間9日午前8時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
2003年大会以来のベスト8進出を目指す日本は、グループリーグ初戦・エジプト戦メンバーを中心に起用。1人のみ変えてMF小倉幸成が加わった。
予想布陣は4-2-3-1。GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF小倉幸成。2列目は左からMF齋藤俊輔、MF石井久継、MF佐藤龍之介。1トップはFW神田奏真になるとみられる。
3連勝でA組首位通過を果たした日本は中4日で試合に臨む一方、E組を3位で突破したフランスは中2日での戦いになる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 喜多壱也(ソシエダ)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 7 佐藤龍之介(岡山)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 14 齋藤俊輔(水戸)
FW 9 神田奏真(川崎F)
▽控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 21 荒木琉偉(G大阪)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 森壮一朗(名古屋)
MF 8 布施克真(筑波大)
MF 11 横山夢樹(今治)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 18 石渡ネルソン(いわき)
MF 20 平賀大空(京都)
FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
監督
船越優蔵
