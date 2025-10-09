・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．５５ドル（＋０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０７０．５ドル（＋６６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８６５．６セント（＋１４７．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０７．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２２．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２９．５０セント（＋７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．１２（＋１．０５）

出所：MINKABU PRESS