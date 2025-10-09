８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．５５ドル（＋０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０７０．５ドル（＋６６．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８６５．６セント（＋１４７．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０７．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２２．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２９．５０セント（＋７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．１２（＋１．０５）
出所：MINKABU PRESS
