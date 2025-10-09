８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１．２０ドル安の４万６６０１．７８ドルと小幅に３日続落した。米政府機関の一部閉鎖が長期化し、経済活動に悪影響を及ぼす可能性が意識された一方で、エヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）がＣＮＢＣのインタビューでＡＩ半導体「ブラックウェル」の需要の強さについて言及したことを受け投資家心理が上向き、ハイテク株への物色意欲が高まった。



プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、メルク＜MRK＞が軟調推移。ジョビー・アビエーション＜JOBY＞やジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ＜JEF＞が大幅安となった。一方、キャタピラー＜CAT＞が買われ、ボーイング＜BA＞とユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞がしっかり。フィグマ＜FIG＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は２５５．０１ポイント高の２万３０４３．３７と反発し、最高値を更新した。エヌビディアが値を上げ、テスラ＜TSLA＞が堅調。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を飛ばしたほか、ロケット・ラボＵＳＡ＜RKLB＞やコンフルエント＜CFLT＞、ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が株価水準を大きく切り上げた。半面、ペンギン・ソリューションズ＜PENG＞とエスペリオン・セラピューティクス＜ESPR＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS