ゆいにしおの最新シングル「Family」がデジタルリリースされた。

新曲「Family」は、家族愛をテーマにした温もりにあふれた1曲で、2025年10月より放送開始のTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のエンディングテーマに起用されている。優しくも開放感のあるサウンドにゆいにしおの伸びやかな歌声が重なる作品だ。

ミュージック・ビデオでは、家族のように大切に想い合っている2人の女性が、時にはすれ違いながらも、唯一無二の関係を築いていく様子が描かれ、日常にある愛を感じられるような内容となっている。

なお、TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のオープニング楽曲を務める果歩とのコラボキャンペーンも開催となっており果歩とゆいにしおのXアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストすると、”ははのは”のキャラクターがデザインされたオリジナルスマホ用壁紙やPC用壁紙がプレゼントされるというものだ。

Digital Single「Family」

ははのはOP×EDリリース記念X リポストキャンペーン

【実施期間】2025/10/8 18：00〜2025/10/29 23：59

【特典】

1.果歩のXアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストしてくれた方全員・・・オリジナルスマホ用壁紙 果歩ver.

2.ゆいにしおのXアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストしてくれた方全員・・・オリジナルスマホ壁紙 ゆいにしおver.

3.2アーティストのXアカウントをフォローの上、上記両方リポストしてくれた方全員・・・オリジナルPC用壁紙

4.2アーティストのXアカウントをフォローの上、上記両方リポストしれた方の中から抽選で5名様にサイン入りアニメポスタープレゼント

詳細 https://columbia.jp/artist-info/yuinishio/info/91790.html

■ゆいにしお Official SITE

https://yuinishio.com/

■ゆいにしお Official Twitter @yuinishio

https://twitter.com/yuinishio

■ゆいにしお Official Instagram @yuinishio

https://www.instagram.com/yuinishio/

■ゆいにしお Official TikTok @yuinishio

https://www.tiktok.com/@yuinishio

■ゆいにしおOfficial YouTube Channel

https://www.youtube.com/@yuinishio