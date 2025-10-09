今日深夜２時5分放送スタート「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」メインビジュアルが完成！さらに、今後放送されるゲストを一部解禁！
テレ東では、いよいよ今日深夜2時5分より、音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」を放送します。
本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を音楽トークバラエティ初MCの永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。
初回放送のゲストは、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げます。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押すような番組となっております。TVerの見逃し配信でご視聴いただけますので、リアタイが難しい方はぜひTVerでご覧ください！
＼メインビジュアルが完成しました！／
鮮やかなグリーンを背景に、永瀬さんのあたたかな笑顔を組み合わせて、爽やかで明るい雰囲気に仕上げました。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインとなっています！
＼今後出演するゲストを一部解禁！／
10月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに内田篤人・HONGJOONG(ATEEZ)、YUNHO(ATEEZ)・梶裕貴・鞘師里保・槙野智章を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していただきます。ゲストが出演する放送日につきましては、番組公式SNSで随時更新中！是非チェックしてください！
【公式SNSアカウント情報】
X：@tx_m_capsule (https://x.com/tx_m_capsule )
Instagram：@tx_m_capsule (https://www.instagram.com/tx_m_capsule/ )
TikTok：@tx_m_capsule (https://www.tiktok.com/@tx_m_capsule )
≪番組概要≫
【タイトル】ミュージックカプセル ～人生の推しソング～
【放送日時】毎週木曜日 深夜2時5分～
【放送局】テレビ東京
【メインMC】ほしのディスコ(パーパー) 、コカドケンタロウ(ロッチ)
【10月9日ゲスト】玉森裕太（Kis-My-Ft2）
【10月中の放送回にて出演するゲスト】
内田篤人・HONGJOONG(ATEEZ)、YUNHO(ATEEZ)・梶裕貴・鞘師里保・槙野智章
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
TVer：https://tver.jp/series/sr340q0pjh
テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/
Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
各話放送終了後、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信
U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
【番組HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/
【ハッシュタグ】＃ミュージックカプセル
【コピーライト】©テレビ東京