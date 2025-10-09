今日深夜２時5分放送スタート「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」メインビジュアルが完成！さらに、今後放送されるゲストを一部解禁！

テレ東では、いよいよ今日深夜2時5分より、音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」を放送します。

本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を音楽トークバラエティ初MCの永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。

初回放送のゲストは、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げます。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押すような番組となっております。TVerの見逃し配信でご視聴いただけますので、リアタイが難しい方はぜひTVerでご覧ください！

©テレビ東京

©テレビ東京

＼メインビジュアルが完成しました！／

鮮やかなグリーンを背景に、永瀬さんのあたたかな笑顔を組み合わせて、爽やかで明るい雰囲気に仕上げました。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインとなっています！

©テレビ東京

＼今後出演するゲストを一部解禁！／

10月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに内田篤人・HONGJOONG(ATEEZ)、YUNHO(ATEEZ)・梶裕貴・鞘師里保・槙野智章を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していただきます。ゲストが出演する放送日につきましては、番組公式SNSで随時更新中！是非チェックしてください！

【公式SNSアカウント情報】

X：@tx_m_capsule (https://x.com/tx_m_capsule )

Instagram：@tx_m_capsule (https://www.instagram.com/tx_m_capsule/ )

TikTok：@tx_m_capsule (https://www.tiktok.com/@tx_m_capsule )

©テレビ東京

★TVerでは番組予告動画を公開中★

お気に入り登録もお願いします！

https://tver.jp/series/sr340q0pjh