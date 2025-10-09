永瀬廉MCの音楽バラエティ『ミュージックカプセル』今夜！ メインビジュアル＆今後のゲストを解禁
King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務める音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（テレビ東京系／毎週木曜2時5分）が今夜スタート。放送に先立ちメインビジュアルが解禁され、今後のゲストが発表された。
【写真】『ミュージックカプセル』今後のゲストも注目！
本番組では、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や思い出を通して、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティだ。
初回放送のゲストは、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis‐My‐Ft2）。2人の親しい関係ならではのトークが繰り広げられる。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの人の背中をそっと押すような番組となっている。
解禁されたメインビジュアルは、鮮やかなグリーンを背景に永瀬のあたたかな笑顔を組み合わせ、爽やかで明るい雰囲気に仕上がっている。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインとなっている。
さらに、今後出演するゲストが一部解禁された。10月中に放送される本番組では、内田篤人、HONGJOONG（ATEEZ）、YUNHO（ATEEZ）、梶裕貴、鞘師里保、槙野智章をゲストに迎え、音楽体験や思い出を通じて、それぞれの人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介する。ゲストが出演する放送日については、番組公式SNSで随時更新中だ。
『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』は、テレビ東京系にて10月9日より毎週木曜2時5分放送。
