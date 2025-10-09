最初は「速さ」だけがフォーカス

かつて「世界最速のジェット機」として名をはせたアメリカのSR-71戦略偵察機は、いまでこそレーダーに捉えられにくいステルス機能も備えていたと知られていますが、配備されて暫くはマッハ3.2という、速さと独特のスタイルばかりが話題を集めていました。それがいつ、ステルス機能もあると知られるようになったのでしょうか。

【映像】すげえ形…これが「世界最速の航空機」の飛ぶ姿です

SR-71は音速の3.2倍の速度で偵察活動を行い、真っ黒な塗装と両翼に大きなエンジンが付いた独特のスタイルから世界の注目を集めていました。当初はアメリカのスパイ機関CIA（中央情報局）がA-12の名称で使い、後に空軍が改良し、SR-71として運用しました。

マッハ3を超えて飛ぶジェット機は、現在に至っても、ほかに旧ソ連が開発したミグ25しかなく、特に昭和の頃の関心は1976年にミグ25亡命事件が起きたことから、SR-71とミグ25はどちらが速いかや、ミグ25はSR-71を撃墜できるのか、と速度についての話題が中心でした。

SR-71を開発したロッキード（現ロッキード・マーチン）の前作機U-2は地対空ミサイルに撃墜された例がありますが、SR-71はその高速から撃ち落とせるミサイルはないとされ、そもそも「ステルス」という言葉も知られていなかっただけに、レーダーに捉えられにくい機能を備えているなどと想像を巡らせる者はいませんでした。

それが「SR-71はレーダーに映りにくい」と言われだしたのは、A-12の初飛行した1962年から20年以上たった1980年代後半でした。その頃、アメリカ国内を中心に、空軍はレーダーに捉えられにくい飛行機を密かに開発している、などと噂が広まりだしていました。

なぜ「ステルス性能アリ」と判明した？

そして、噂が本当になったのは1988年。アメリカ国防総省がF-117ステルス攻撃機の存在を公表したことによってでした。F-117は、SR-71を開発し航空関係者に名を知られたロッキードの設計チーム「スカンク・ワークス」が手掛けたため、SR-71やU-2にもステルス機能が加えられていたことが次第に明らかになっていきました。

現在、SR-71には機首両側から主翼へ伸びる張り出しの内側にレーダー電波を反射させない構造を採用していたことや、内側に傾けた垂直尾翼などにステルス機能を持たせていたことが知られています。

実を言えば、ロッキードはSR-71とU-2でステルス技術を磨いてきたからこそ、F-117を開発できたと言えるのですが、SR-71は現役時に高速ばかりが取り上げられていたことから、ロッキードやアメリカ国防総省はあえてそちらへ東側陣営の目を向けさせて、ステルス機能を隠していたと思われます。

しかし、F-117の存在が明らかになったので、今度は声高に喧伝した方がSR-71のすごさをアピールできるゆえ、ステルス機能を隠さなくなったのではないかと思われます。いわば、嘘は言わないけどあえて噂にまかせたままにして本当の性能を隠す一種の世論操作を行ったといえるでしょう。

SR-71の最も強い“武器”はマッハ3.2だったことに変わりはありませんでした。その速度を活かして偵察活動を続け、1999年10月に最後の記念飛行が行われSR-71は退役しました。