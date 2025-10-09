「フェニックス・リーグ、四国ＩＬ選抜２−４広島」（８日、天福球場）

今秋から先発に挑戦する広島・岡本駿投手（２３）が８日、みやざきフェニックス・リーグの四国ＩＬ選抜戦で好投した。四回まで一人の走者も許さず、７回４安打２失点。今季、１軍でほぼ投げていなかったチェンジアップを有効活用するなど“先発仕様”で適性を見せた。中継ぎで今年のチームを支えた若鯉が新味を出し、２年目の飛躍につなげる。

サクサクと片付けていった。スターターとしての資質を十分に感じさせた９６球。岡本が“プロ初先発”で７回４安打２失点。最速１４６キロで上々の好発進を決め「カーブとかも使えたし、チェンジアップも思ったより（ストライクが）入ったので良かったです」と振り返った。

四回までパーフェクト投球。相手打者のバットを折る場面もあり、リズム良く腕を振った。先頭に初安打を許した五回は３連打と犠飛で２点を献上。「ちょっと棒球になってしまった。急にランナーが出て、対応できなかったのが反省です」と唇をかむも六、七回を無失点で乗り切った。

１年目の今季は全て救援で４１試合に登板。防御率２・８８という安定した投球で１軍のブルペンを支えた。先発適性を見極めるチーム方針で今リーグから先発調整。「ボール球になったら、もったいない」という理由から１軍でほとんど投げていなかったカーブ、チェンジアップも織り交ぜた。

今季は４０回２／３を投げて３７個の三振を奪った。この日は「テンポを意識して投げている」と話したように三振は３つ。狙って三振を取りにいく必要があるリリーフとは異なり“先発仕様”の姿で好結果につなげた。高２軍監督も「最後まで（球威が）衰えていなかった」と称賛した。

さらなる飛躍へ「期待に応えられるように抑えられたらいいと思う」と岡本。伸びしろ十分の右腕が新境地を開拓する。