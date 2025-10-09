ヒルトン名古屋は、クリスマススイーツビュッフェ「Holiday Jewel Box」を11月6日から12月28日まで開催する。

ライブステーションでは、ストロベリーショートケーキ、和栗の生絞り抹茶モンブラン、炙りバスクチーズケーキを、シェフが目の前で仕上げて提供する。ビュッフェ台には、リング状のシュー生地にプラリネ風味のクリームを挟んだ「パリブレスト」、グリオットチェリーの酸味と、さくらんぼの蒸留酒「キルシュ」の芳醇な香りがチョコレートと調和した「ブラックフォレスト」のほか、いちじくやベリーをあしらったフルーツタルト、ドライフルーツと香ばしいナッツを合わせたシュトレンなどをそろえる。

場所は1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」。開催日は木・金・土・日・祝日。提供時間は午後3時から5時まで、料理提供は午後4時半まで。料金は、大人5,500円、子ども（6〜12歳）2,750円。いずれも税込・サービス料込。

期間中は、時間帯別の「クリスマスアフタヌーンティー」を毎日用意する。朝の「クリスマスモーニングハイティー」と夜の「クリスマスイブニングハイティー」も提供し、木・金・土曜の夜にはジャズの生演奏を行う。

クリスマスアフタヌーンティーの提供時間は午前11時半から午後7時まで。スイーツビュッフェ開催日の正午から午後5時半は除く。料金は5,500円。

クリスマスモーニングハイティーの提供時間は午前8時から正午まで、最終入店は午前10時半。料金は5,000円。クリスマスイブニングハイティーの提供時間は月〜木・日曜が午後5時から11時まで、金・土・祝前日が午後5時から午前0時まで。フードのラストオーダーは午後10時半。料金は6,500円。

いずれも税込・サービス料込。