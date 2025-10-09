秋に行きたい「宮城県の温泉地」ランキング！ 2位「鳴子温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい宮城県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「東北有数の名湯であり、泉質の種類が豊富なのが魅力です。秋は紅葉との相性も抜群で、色とりどりの景色を眺めながら温泉に浸かると、心身ともに癒されると思います」（20代男性／愛知県）、「宮城県民としては鳴子温泉は欠かせません。秋に行きたいということもあり、鳴子の紅葉は絶景です。こけしの絵付などもできたり、ご飯も美味しいです」（10代女性／宮城県）、「鳴子峡谷の紅葉がとてもきれいです。温泉も美肌効果があってよいです」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「名取川沿いの渓谷が紅葉に染まり、遊歩道の散策が絶景だし、湯冷めしにくい塩化物泉で、冷え性や疲労回復にピッタリだから」（50代男性／広島県）、「仙台市駅から近いので交通の便がよく、行きやすい眺めが綺麗」（40代女性／埼玉県）、「秋湯温泉には実際に行ったことがあります。近くに名取川が流れていて、自然の中で秋を堪能できるからです」（20代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「秋に行きたい宮城県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：鳴子温泉／71票5つの温泉地から成る「鳴子温泉郷」の中心にある鳴子温泉は、1000年以上の歴史を刻む東北屈指の名湯です。紅葉に染まる山あいに湯けむりが立ち上る秋の風景は、まさに絵画のような美しさ。周辺には紅葉の名所・鳴子峡があり、鳴子温泉から続く散策ルートには、松尾芭蕉が「奥の細道」で訪れたとされる句碑もあります。泉質のバリエーションが豊富で、訪れるたびに異なる湯の表情が楽しめるのも魅力の1つ。伝統工芸の鳴子こけしや情緒ある温泉街の散策も、旅に彩りを添えてくれます。
1位：秋保温泉／99票仙台市中心部から車で約30分という抜群のアクセスを誇る秋保温泉は、自然と文化が共存する風情ある温泉地です。「名取の御湯」と呼ばれ、古代より天皇にも愛された歴史を持ち、由緒の深さが漂います。秋の紅葉シーズンには、磊々峡の岩肌と鮮やかな木々が織りなす景色が訪れる人々を魅了し、温泉と紅葉のぜいたくなひとときを楽しめます。郷土料理の「はらこめし」など地元グルメが満喫できるスポットが多いのもうれしいポイント。日帰りでも宿泊でも、充実した時間が過ごせる温泉地です。
回答者からは「名取川沿いの渓谷が紅葉に染まり、遊歩道の散策が絶景だし、湯冷めしにくい塩化物泉で、冷え性や疲労回復にピッタリだから」（50代男性／広島県）、「仙台市駅から近いので交通の便がよく、行きやすい眺めが綺麗」（40代女性／埼玉県）、「秋湯温泉には実際に行ったことがあります。近くに名取川が流れていて、自然の中で秋を堪能できるからです」（20代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)