フットサル日本代表、“最強王者”ブラジルに挑むメンバー16名を発表！10月17日と19日に静岡で対戦…テレビ放送あり
日本サッカー協会（JFA）は7日、10月17日（金）と19日（日）に静岡県の北里アリーナ富士で行う国際親善試合、フットサルブラジル代表戦に臨むフットサル日本代表メンバー16名を発表した。
チームを率いるのは高橋健介監督。招集リストは以下の通り（FPの右端はポジション）。
GK：
1．フィウーザ・ファビオ（湘南ベルマーレ）
15．上原拓也（しながわシティ）
2．田淵広史（名古屋オーシャンズ）
FP：
6．吉川智貴（名古屋オーシャンズ）ALA
3．内村俊太（湘南ベルマーレ）FIXO
14．新井裕生（しながわシティ）ALA、PIVO
5．内田隼太（エントレリオスサラゴサ/ESP）ALA
11．清水和也（名古屋オーシャンズ）PIVO
4．石田健太郎（名古屋オーシャンズ）FIXO
13．中村充（しながわシティ）ALA
8．堤優太（名古屋オーシャンズ）ALA
9．本石猛裕（バルドラール浦安）UNIVERSAL
16．山田凱斗（しながわシティ）FIXO
12．甲斐稜人（ペスカドーラ町田）ALA
10．金澤空（名古屋オーシャンズ）ALA
7．山中翔斗（ペスカドーラ町田）ALA
主力のオリベイラ・アルトゥールが9月のAFCフットサルアジアカップ予選でコンディション不良により離脱した影響もあってか今回も不参加となったものの、強力なメンバーが集結。
2025-26シーズンを最後に現役を引退することが発表されている36歳の吉川智貴も名を連ねている。
なお、フットサル日本代表とFIFAランキング1位の“最強王者”ブラジル代表の試合は、10月17日（金）19:10キックオフの第1戦がJFATV（JFA公式YouTubeチャンネル）でライブ配信。
10月19日（日）14:00キックオフの第2戦は、BS日テレにて生中継されるほか、関東地区では同日25:50から地上波の日本テレビで録画放送も行われる。