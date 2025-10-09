「もう立って歩きそう！」栗原恵、かわいい息子から“ラブラブ攻撃”「ママの身長越えちゃうんだろうなぁ」
元バレー日本代表の栗原恵さんは10月7日、自身のInstagramを更新。2024年に生まれた子どもとの親子ショットを公開し、ファンからの注目を集めました。
【写真】栗原恵＆かわいい子どものツーショット
コメントでは、「息子ちゃんのラブラブ攻撃最高過ぎです」「癒されるぅー」「息子さん、お母さんに似ていますね」「もう立って歩きそう！可愛すぎます」「あっという間にママの身長越えちゃうんだろうなぁ」との声が集まりました。
この投稿で栗原さんが訪れたのは、広島のサッカースタジアム「エディオンピースウイング広島」です。サンフレッチェ広島の本拠地として知られています。
(文:勝野 里砂)
【写真】栗原恵＆かわいい子どものツーショット
かわい過ぎる子どもと栗原さんは「最高っ」とつづり、写真5枚と動画3本を投稿しています。動画には、子どもが遊具に乗って揺れている様子や、栗原さんの顔に自分の顔をくっつける場面、芝生の上をハイハイする姿などが収められています。
この投稿で栗原さんが訪れたのは、広島のサッカースタジアム「エディオンピースウイング広島」です。サンフレッチェ広島の本拠地として知られています。
日立リヴァーレにかつて所属栗原さんは3日にもInstagramを更新し、2018年まで在籍していたAstemoリヴァーレ茨城（旧日立リヴァーレ）を訪れたことを報告しました。同チームは、「SVリーグ」の開幕を控えています。活躍に期待したいですね。
(文:勝野 里砂)