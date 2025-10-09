フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。誕生日に10年近くしていることを明かした。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。とにかく人付き合いから逃げたい女たちが処世術についてトークした。皆藤は「ここ10年近くなるんですけど、お誕生日は必ず一人温泉を予約して、ご褒美として行くようにしていて」と明かした。

さらに「生年月日が全く同じの友達がいるんですけど、その子も同じタイプなので、2人で、その子は熱海で私は伊東とか別々の宿に泊まって。LINEで『今お風呂入ったよ』とか『今ご飯食べてる』とか実況中継しながら、それぞれ過ごす」と明かした。

この友達との誕生日の過ごし方にMC・上田晋也は「え…いや…だったら一緒に行ってお祝いっていうふうにならないの？」とびっくり。皆藤は「誕生日に約束すると“祝ってください”って感じがして気が引ける」とし「友達と行ったら“こんなに（温泉に）入ってたら迷惑かけるかな？”とかあるじゃないですか。ずっと入ってたいので」と気を遣いたくないとした。

また、「今度やろうとしているのが、その子と同じ宿に泊まって、別々の部屋を取ってご飯だけ一緒に食べようっていうのを計画してます」と新たな形の旅行を計画していると告白した。