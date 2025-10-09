【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝西田道成】米国のトランプ大統領は８日、パレスチナ自治区ガザの和平協議を巡り、イスラエルとイスラム主義組織ハマスが、米国提案の和平計画の「第１段階」に合意したと発表した。

停戦の後、ハマスに拉致された人質全員が解放される見通しだ。７日に戦闘開始から２年を迎えた紛争は、和平実現に向けて前進した。

イスラエルやハマス、仲介するカタールも合意を認めた。トランプ氏は自身のＳＮＳへの投稿で「全ての人質がまもなく解放され、イスラエルは合意された（前線）ラインに軍隊を撤退する」と述べた。その上で、「素晴らしい日だ。歴史的かつ前例のない出来事を実現するために協力してくれた」として、カタールやエジプトなどの関係国に謝意を示した。

中東メディアによると、９日昼（日本時間９日夕）にも当事者が正式に合意を交わす。カタール外務省によると、合意が発効すれば、ガザでの戦闘を停止させる。その後、ハマスによる人質解放とイスラエルによるパレスチナ人収監者の釈放が始まり、人道支援物資の搬入拡大も行われる。

イスラエルの主要紙ハアレツは９日、関係筋の話として、イスラエル軍はガザ最南部ラファを除き、中心都市ガザ市を含むほとんどの都市から撤退すると報じた。トランプ氏は８日の米ＦＯＸニュースのインタビューで、１３日にも全人質が遺体を含めて返還される見通しを示した。人質４８人のうち、２０人が生存しているとみられている。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相も９日、ＳＮＳで「この外交成果はイスラエルの勝利だ」と歓迎した。９日にも閣議を招集し、合意を承認する。一方、ハマスは仲介したトランプ米大統領らに謝意を示した上で、イスラエルに合意を完全履行させるよう求めた。

第１段階の合意履行後は、米国やイスラエル、ハマスは、ガザの戦後統治を巡る「第２段階」の交渉に入る見通しだ。ただ、人質解放を含めた合意が完全に履行されるかは見通せない。イスラエルとハマスは今年１月にも停戦合意したが、イスラエルは３月に攻撃を再開させていた。

一方で、トランプ氏は今回の発表に先立ち、今週末に中東地域を訪問する意向を示した。和平協議が続くエジプトのほか、ガザを訪れる可能性もあると記者団に語った。