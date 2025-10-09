８日、連邦議会上院の議場に向かう際に記者団と話す共和党のスーン院内総務（右）/Andrew Harnik/Getty Images

（ＣＮＮ）米上院は８日、政府の資金を一時的に確保する与野党のつなぎ予算案をいずれも否決した。先月末から幾度となく否決しており、事態打開のめどは全く立っていない。政府機関の一部は１日から閉鎖しており、経済界からは経済へのダメージを懸念する声が上がっている。

医療費の政府補助の延長などを盛り込んだ民主党のつなぎ予算案がまず採決にかけられ、賛成４７票、反対５２票で否決された。

ついで下院で可決された共和党のつなぎ予算案の採決を取り、賛成５４票、反対４５票で、こちらも可決に必要な６０票に届かなかった。

両党とも譲歩する様子はなく、膠着（こうちゃく）状態に陥っている。こうした中、１日に始まった政府機関の閉鎖の影響は管制塔で業務に当たる航空管制官が足りなくなるなど、市民の暮らしに徐々に及んでいる。

米旅行業協会（ＵＳＴＡ）は８日に出した声明で、政府機関の閉鎖で米国は毎週、旅行関連で推定１０億ドル（約１５３０億円）の消費者支出が失われていると危機感をあらわにした。

ＵＳＴＡのジェフ・フリーマン会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は「旅行者は普段よりも長い保安検査の列やフライトの遅れに直面し、空港は航空便の数を減らしている。こうした事態が長引くほど、地域社会や中小企業、そして米国への負の連鎖は深刻なものになる」と述べ、政府再開に向けて取り組むよう議会に求めた。