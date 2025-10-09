「パートなら扶養内でいいんじゃない？」と夫に言われましたが、扶養を外れてしっかり働きたい気持ちもあります。結局どっちがお得なのでしょうか？

扶養内パートの魅力と限界

エフアンドエムネット株式会社の調査によると、扶養に入った理由として最も多かったのは、家事や育児・介護を優先したいという回答でした。そんな扶養内での働き方でよく聞くのが「103万円の壁」と「130万円の壁」です。



・103万円以下なら所得税も住民税もかからない

・130万円未満なら社会保険料を払わずに済む

例えば年収120万円で働くと、税金と保険料をほとんど負担せずに約120万円がそのまま家計にプラスされます。効率は抜群です。

しかし一方で、シフトを増やして「もっと稼ぎたい」と思っても、壁を越えると一気に負担が増えるため調整が必要になります。さらに、自分名義の厚生年金に加入していないため、老後の年金額が少なくなるリスクもあります。

扶養を外れて働くとどうなる？

年収が130万円を超えると、多くの場合は自分で社会保険に加入します。ここからが“しっかり働く”ステージです。社会保険料や税金の負担は増えますが、労働時間や収入を気にせず働けます。また、厚生年金に加入できるので将来の年金が増えるのもメリットです。

例えば年収180万円の場合、社会保険料と税金でおよそ30万円前後が差し引かれ、手取りは150万円程度。単純比較すると扶養内120万円よりは増えています。200万円を超えると差はさらに広がり、年金額の上乗せ効果も見込めるため、長期的には有利に働きます。

境目のシミュレーション

では、どの辺りが「分岐点」になるのでしょうか。目安は以下の通りです。

・120万円程度まで

扶養内の方が手取り効率が高い

・150～170万円前後

社会保険料負担はあるが、手取りは扶養内を上回り始める

・200万円以上

扶養を外れた方が得。年金も増え、キャリアにもプラス

数字上の損得は確かに大事ですが、働き方の選択は単なる手取り額だけでは語れません。



・子どもが小さいうちは「時間優先」で扶養内

・子育てが落ち着いたら「収入とキャリア重視」で扶養を外れる

・将来の年金やスキルを考えるなら、早めに扶養を外れるのも有力

ライフステージごとに柔軟に選ぶことが、“賢い働き方”といえます。

得か損かはライフプラン次第

「扶養内パート」は効率よく収入を得られる一方、働ける時間が限られ将来の年金は少なめになります。「扶養を外れて働く」と社会保険料や税金の負担は増えるものの、収入・キャリア・老後資金の面で長期的に有利です。どちらが得かは手取りだけでなく、ライフステージや将来設計に合わせて選ぶのが賢明です。

