【LINE】既読スルーの原因かも？男性が返信しにくいメッセージ3選

「LINEを送ったのに、なかなか返信が来ない…」「既読無視されてる？」そんな不安を感じたことはありませんか？実はその原因は、あなたのメッセージの内容にあるかもしれません。男性は、女性よりもLINEでのやり取りに苦手意識を持つ人が多く、「どう返したらいいのかわからない」と思うとつい返信を後回しにしてしまいます。そこで今回は、「男性が返信に困ってしまうLINEの特徴」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。もし心当たりがあったら、少し工夫することで、彼とのやり取りがもっとスムーズで楽しいものになるはずです。

質問攻めのメッセージ

「今なにしてるの？」「昨日はどこ行ったの？」「誰と一緒だったの？」といった質問攻めのLINEは、男性にとってプレッシャーになりがちです。

特に答えが長くなりそうな内容だと、「あとでまとめて返そう」と思ったまま返事を忘れてしまうこともあります。

もちろん相手のことを知りたいと思う気持ちは大切ですが、毎回立て続けに質問すると「取り調べみたい…」と感じられてしまうことも。

質問はひとつに絞り、あとは自分の近況をシェアするなど、会話のバランスを意識すると返事がきやすくなりますよ。

感情だけをぶつけるメッセージ

「寂しい」「なんで返してくれないの？」など、感情だけが詰まったLINEは、男性にとって非常に返信しにくいものです。

どう返せばいいのかわからず、結果的に既読スルーされてしまうことも少なくありません。

恋人同士でも、相手が忙しいタイミングでこうしたLINEを送ると、重たく受け止められてしまう可能性があります。

感情を伝えるときは「今日はこんなことがあって寂しかったな。早く声が聞きたいな」と、状況や理由を添えることで、相手も理解しやすくなり、自然とやさしい返事をしやすくなります。

オチのない長文メッセージ

男性が最も困ってしまうのが、スクロールしないと読み切れないような長文LINEです。

長いだけでなく、要点がまとまっていなかったり、オチがなかったりすると「結局なにを返せばいいの？」と悩んでしまいます。

男性は女性に比べて「LINEは連絡ツール」という意識が強いため、日記のような長文は苦手に感じやすいのです。

伝えたいことが多いときは、いくつかにわけて送る、スタンプを交えて軽くまとめるなどの工夫をすると、相手も気軽に返しやすくなるでしょう。 いかがでしたか？

今回は、「男性が返信に困ってしまうLINEの特徴」についてご紹介しました。

もし既読スルーに悩んでいるなら、まずは自分の送り方を少し見直してみましょう。

きっと彼からの返信も、今よりずっと自然に返ってくるはずです。

ライター Ray WEB編集部