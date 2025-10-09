「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より「B-style ルナマリア・ホーク バニーVer.」10月10日13時より予約開始大胆なバニーアレンジでルナマリアの新たな魅力を表現
メガハウスは、フィギュア「B-style 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ルナマリア・ホーク バニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみで10月10日13時より受け付ける。価格は38,500円。商品の発送は2026年5月下旬を予定している。
本製品は、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、Z.A.F.T.のエリートパイロット「ルナマリア・ホーク」を、1/4スケールのバニーコスチュームで立体化したもの。大スケールならではの迫力ある造形や布製の網タイツなど、見所あふれる仕上がりとなっている。
※その他一般小売店での販売はございません。
・彩色済み完成品フィギュア…1
全高約320mm
発売中の「ラクス・クライン バニーVer.」、「ミーア・キャンベル バニーVer.」と並べることで、バニースタイルの共演が可能！
(C)創通・サンライズ