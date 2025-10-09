「遊☆戯☆王VRAINS」より「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」フィギュアが10月10日13時より予約開始MONSTERS CHRONICLEシリーズで立体化
メガハウスは、フィギュア「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」の予約をプレミアムバンダイなどで10月10日13時より受け付ける。価格は8,580円。商品の発送は2026年5月下旬を予定している。
「遊☆戯☆王VRAINS」より「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」が「MONSTERS CHRONICLE」シリーズに登場。シリーズ屈指の複雑なパーツ構成と彩色でリンク6の到達点を再現している。
発売中の同シリーズ「アクセスコード・トーカー」、「ヴァレルロード・ドラゴン」と並べて「立体図鑑」として楽しむことも可能だ。
受注期間：10月10日13時～12月上旬
発送月：2026年5月下旬
価格：8,580円
受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、あみあみ、イエローサブマリン(一部店舗を除く)、KAIBA CORPORATION STORE
※その他一般小売店での販売はございません。
【商品構成】
・彩色済み完成品フィギュア…1
【商品サイズ】
全高約160mm
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI