２０２５年度のプロ野球ドラフト会議が２３日に東京都内で行われる。大学生Ｎｏ．１スラッガーの創価大・立石正広内野手（４年・高川学園）に１位での複数競合が予想される中、この秋を迎えて、スカウト陣の評価が上昇している選手も数多くいる。１５年連続でドラフト指名選手を輩出している明大の最速１５１キロ左腕・毛利海大投手（４年・福岡大大濠）と、花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年・水口）。左右の大学生投手はまさに、注目度が右肩上がりの存在だ。

花園大・藤原のピストルのような勢いで投じられる剛速球にはロマンが詰まっている。最速１５５キロで球威抜群。大学で急成長を果たした右腕の目前まで、プロ入りの夢は迫っている。

身長１７７センチ、体重７５キロと細身だが、身体能力は抜群。５０メートル走６秒１で水口高時代は主に遊撃手を務めるなど“アスリート型”の投手として成長してきた。体のメカニズムに関する知識も人一倍持っており、腸腰筋や小殿筋など細かい筋肉まで神経を通わせて躍動感あるフォームを構築。無名の公立校からドラフト上位候補と言われるまでに成り上がった。

出力の高さは大学生のドラフト候補選手の中でもトップレベル。１０回２安打２失点で完投し、九回まで無安打無失点投球を披露した９月１４日のびわこ成蹊スポーツ大戦では、球数１００球を越えても１５０キロ超えを連発した。「そこまで力を出しにいった訳ではない。いいフォームで投げわけた結果が球速につながっている」と、制球重視で７、８割程度の力感でも１５０キロ以上をマークできるところに魅力が詰まっている。

スカウト陣の評価も上昇中。ＮＰＢスカウトからは「上位候補」との声が続々と上がっており、ヤクルト・橿渕スカウトデスクは「体格は細いですけど球の強さがある。小さな則本みたいな感じですね」と評価していた。

指名を受ければ花園大出身初のプロ野球選手となる。「自分が行くことで後輩たちがプロを身近に感じることができる。自分だけの夢ではない」と藤原。高まる周囲の期待も力に変えて運命の日までアピールを続ける。

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日生まれ、２１歳。三重県伊賀市出身。１７７センチ、７５キロ。右投げ右打ち、投手。玉滝小１年時に阿山ブルーファイヤーズで野球を始め、阿山中では甲賀リトルシニアでプレー。水口では１年秋からベンチ入りし遊撃手を務めたが、３年春から投手に転向。花園大では１年春からベンチ入り。リーグ通算２０勝達成。