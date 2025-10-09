２０２５年度のプロ野球ドラフト会議が２３日に東京都内で行われる。大学生Ｎｏ．１スラッガーの創価大・立石正広内野手（４年・高川学園）に１位での複数競合が予想される中、この秋を迎えて、スカウト陣の評価が上昇している選手も数多くいる。１５年連続でドラフト指名選手を輩出している明大の最速１５１キロ左腕・毛利海大投手（４年・福岡大大濠）と、花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年・水口）。左右の大学生投手はまさに、注目度が右肩上がりの存在だ。

投球は大胆かつ繊細−。最速１５１キロ左腕・毛利が最終学年に一躍、ドラフト上位候補に躍り出た。打者にとってタイミングが取りづらいフォームで、常時１４０キロ中盤から後半の直球と、チェンジアップなどの多彩な変化球を操るゲームメーク能力に優れた投手だ。

今春リーグ戦は９試合に先発し、６勝無敗で最優秀防御率（１・３４）とベストナインに輝いた。昨年と比べ球速もアップ。１完投を含めて計５８回２／３を投げ、１２四死球と制球力も光る。ここまでリーグ戦通算１１８イニングで、同じ数の１１８三振と奪三振能力も高い。

さらに評価を高めたのは、大学日本代表に初選出されて出場した７月の日米大学選手権での活躍だ。第１、２戦には救援登板し、いずれも１回無安打無失点。優勝が懸かった第３戦では３連投で先発し、５回無失点で勝利投手となり適応能力の高さを見せた。防御率０・００で最優秀投手を受賞。「地道に努力することで打者を抑える感覚を知ることができた」と手応えを語っていた。

良い意味で感情をさらけ出しチームを鼓舞する姿が印象的だが、２度流した悔し涙が糧となっている。昨秋、今春と２季連続で早大との優勝決定戦を戦い、いずれも先発して敗戦。試合後に泣き崩れた。「もうあんな思いはしたくない。全勝で優勝したい」。５季ぶりＶを目指して腕を振った先に、笑顔の“運命の日”が待っている。

◆毛利 海大（もうり・かいと）２００３年９月１４日生まれ、２２歳。福岡県田川市出身。１７７センチ、７７キロ。左投げ左打ち、投手。伊田小２年時から伊田レッドスターで野球を始め、６年時にはソフトバンクジュニアでプレー。伊田中では鷹羽ボーイズに所属し、３年時にボーイズ日本代表として世界少年野球大会に出場。福岡大大濠では１年春の九州大会からベンチ入りし、３年春センバツで８強。明大では２年春にリーグ戦初登板し、通算１２勝２敗、防御率１・３７。