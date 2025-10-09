辻希美、“平成ギャル”に大変身 第5子次女・夢空ちゃんを抱いたまま“ギャル男”姿の夫・杉浦太陽と3ショット
タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。「昨日YouTube企画でちょっと早いハロウィンパーティしました」と報告し、“平成ギャル”姿を披露した。
【写真】“平成ギャル”姿の辻希美＆“平成ギャル男”姿の杉浦太陽＆次女・夢空ちゃんの3ショット ※3枚目
仮装のテーマは「平成」と明かし、友人らと仮装したハロウィンパーティの様子をとらえた写真を複数枚アップ。ミニスカ＆ルーズソックス姿でギャル風メイクを施した“平成ギャル”姿を公開した。
また、夫・杉浦も平成“ギャル男”風の髪型を披露。次女・夢空ちゃん（0）を抱いた辻との家族3ショットも投稿され、辻はYouTube動画を待ちわびるファンに向け、「お楽しみに…」とつづった。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
