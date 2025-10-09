SKINNYDIP LONDON×ナイトメアー・ビフォア・クリスマスの新作コレクションが登場♡

ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」から、ディズニーの人気作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした限定モバイルアクセサリーコレクションが登場します。ジャックやサリー、ゼロなど、ハロウィン・タウンの住人たちが彩る遊び心たっぷりのデザイン♡iPhoneケースやポーチなど、デイリーにもギフトにもぴったりのラインナップです。

SKINNYDIP LONDON×ナイトメアー・ビフォア・クリスマスの世界

© Disney

今回登場するのは、ディズニー映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をテーマにした限定コレクション。

iPhoneケースやワイヤレスイヤホンケース、ビーズフォンストラップ、ポーチなど、日常を彩るモバイルアクセサリーが揃います。

デザインはロンドン本社のデザインチームによる日本限定企画。煌びやかなグリッターやホログラム、ベロア素材など、季節感と遊び心を兼ね備えたSKINNYDIPらしい仕上がりです。

全アイテムラインナップ＆価格をチェック

© Disney

【iPhone用ケース】3,960円（税込）

夜空を思わせるグラデーショングリッターに、ジャックやサリーをステッカー風にあしらったデザイン。

対応機種：iPhone14／15・15Pro／16・16Pro／17・17Pro

【ワイヤレスイヤホン用ケース】2,970円（税込）

ベロア素材のポーチ型ケースに、ジャックとゼロを刺繍でデザイン。小物収納にも便利なカラビナ付き。

© Disney

【ポーチ】2,750円（税込）

ハロウィン・タウンの住人たちをグリッターでデザイン。ガジェット収納にもおすすめのコンパクトサイズ。

【ビーズフォンストラップ ハートデザイン】2,420円（税込）

ジャック、サリー、ウギー・ブギーのチャーム付き。バッグチャームにも使えるデザイン。

© Disney

【ミニポーチ】2,420円（税込）

自由に飛び回るゼロをモチーフにした薄型デザイン。カード収納に便利な仕切り付き。

【ビーズフォンストラップ ゼロデザイン】2,420円（税込）

ゼロのチャームと骨や月のビーズパーツが特徴。遊び心あるアクセントにぴったり♪

発売日：2025年10月15日（水）より順次発売予定

販売店舗：SKINNYDIP日本公式オンラインストア、PLAZA一部店舗、ほかバラエティストア

ハロウィン気分を楽しむSKINNYDIP LONDONの限定アイテム♡

ポップなカラーとグリッターの輝きが楽しいSKINNYDIP LONDON×ナイトメアー・ビフォア・クリスマスの新作は、この季節の気分を高めてくれる限定コレクション。

お気に入りのキャラクターと一緒に、ハロウィンをもっとおしゃれに楽しんでみませんか？ギフトにもぴったりのアイテムが揃うこの機会をぜひチェックして♪