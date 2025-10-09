高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第10回が10月10日に放送予定です。

【写真】見つめ合うトキと銀二郎

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月10日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

両家の親同士も良好な雰囲気で、トキと銀二郎（寛一郎さん）のお見合いはうまくいきそうな空気に。

このままいけば結婚は確実！しかし、急に現実味を帯びてきた結婚に、トキは銀二郎とのお見合いを進めることをためらってしまう。

そんなトキに、銀二郎はある”特別な場所”へ行ってみたいと散歩に誘う。

トキと銀二郎のお見合いはうまくいくのか？