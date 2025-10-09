＜隠す義母｜16年目の記録＞巻きこまないでよ！子どもたちを利用しようとする義両親【第8話まんが】
私（カナ）は結婚して16年、夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と賑やかで幸せな日常を送っていました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そのタイミングで、夫には20年以上引きこもっているお兄さんがいると告げられました。しかも自分たちは信じて裏切られつづけてきた被害者であるかのような口ぶりです。建設的な話し合いが持てない夫と、この先やっていく自信はありません。幸せだった日々が思い出されます。
子どもたち3人には義兄のことは伝えていません。もう少し精神的に大人になってから丁寧に説明したいと思っていたのに……。子どもたちを含めてって、どこまで自分勝手な義実家なのでしょう。怒りが再びこみ上げてきました。
ここへきて子どもたちを巻き込もうとする義実家に、本当にあきれてしまいました。義母の病気の話を交えて同情を誘うつもりなのでしょうか。人生経験の浅い子どもたちをうまく利用しているような気がして、許せませんでした。
夫とは、もしかしたらもう終わりかもしれない……。私はそう思ってしまうようになったのです。義兄の存在を隠されていたことを抜きにしたとしても、まともな話し合いが持てない夫とは、これ以上やっていける自信はありません。あんなに幸せだった日々が一瞬にして崩れ去ってしまうなんて、人生は何が起こるか分からないものですね。
しかもここへきて、義両親が子どもたちまでも巻き込もうとしていることが発覚します。子どもの良心に訴えかける作戦なのでしょうか。それだけは何とか阻止しなくては……。もし義両親が週末に押しかけてくるなら、私は子どもたちを連れて実家に避難することも考えています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
